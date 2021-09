ONE PIECE, lo spin-off di Ace disegnato da Boichi sta per concludersi

È ormai da parecchio tempo che su ONE PIECE Magazine viene pubblicato lo spin-off di Ace tratto dalla sua light novel. La sceneggiatura di Sho Hinata è stata presa a modello da Boichi, noto mangaka di Sun Ken Rock e Dr. Stone, che si sta occupando di disegnare il manga con cadenza irregolare. Ma l'avventura del pugno di fuoco sta per concludersi.

Su ONE PIECE Magazine volume 12 è andato in scena il terzo capitolo di Ace disegnato da Boichi, con il pirata dal pugno di fuoco alle prese con la nuova realtà. Ormai è fianco a fianco con Barbabianca, uno dei suoi obiettivi, ma sembra non riuscire a lasciarsi alle spalle la voglia di ucciderlo. Eppure, viene accettato sull'imbarcazione dell'imperatore.

Il cliffhanger finale fa intuire che siamo agli sgoccioli per questa storia, e infatti è stato annunciato che il quarto capitolo del manga di Ace sarà anche l'ultimo. L'uscita è prevista per il ONE PIECE Magazine Volume 13 che Shueisha ha confermato in arrivo per il prossimo inverno. Ciò vuol dire che tra fine dicembre e inizio marzo vedremo l'ultimo capitolo della storia disegnata da Boichi.

Di conseguenza ci sarà anche un tankobon molto spesso che sarà composto da questi quattro capitoli su Ace e che sarà disponibile in Giappone dal prossimo anno, anche se non è stata ancora resa nota la data.