ONE PIECE: ecco una splendida fanart per riassumere l'intera serie

La serie di ONE PIECE , che conta attualmente 983 capitoli e 930 episodi, è indubbiamente una delle più longeve mai apparse nella moderna sfera di manga e anime e stando a quanto affermato dal maestro Eiichiro Oda dovrebbe ad una conclusione nell'arco di 5 anni.

Riassumere questa immensa epopea piratesca, cominciata più di 23 anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, è un'impresa non da poco, ma sembra che un fan ci sia riuscito, dedicandole una splendida illustrazione che potete trovare in calce alla notizia.

"ONE PIECE riassunto, ci sono volute 30 ore. Riuscite a trovare Pandaman?" sono queste le parole con cui l'utente @AlwaysWipes ha condiviso su Reddit l'immagine in questione, dove vengono ritratti tutti i momenti più importanti delle avventure di Monkey D. Luffy, dalla consegna da parte di Shanks il Rosso dell'emblematico Cappello di Paglia, passando per i primi incontri con Zoro, Nami, Buggy, Usop, Kaya, Sanji nel ristorante sul Mare Baratie, e anche Marshall D. Teach.

Ogni saga viene proposta con un disegno dedicato, e fanno sicuramente da protagoniste le due navi dei Mugiwara, la storica Going Merry e l'attrezzatissima Thousand Sunny. Le ultime immagini riguardano Whole Cake Island e Onigashima, l'isola sotto il controllo del temibile imperatore Kaido, dove si trova attualmente la ciurma. La spirale di eventi continua fino ad arrivare all'obiettivo finale, lo ONE PIECE, rappresentato con il volto sorridente del Re dei Pirati, Gol D. Roger.

Il capitolo 984 di ONE PIECE ci ha mostrato come la battaglia finale di Onigashima sembra essere sempre più vicina, e ricordiamo che la prossima settimana il manga sarà in pausa.

