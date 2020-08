ONE PIECE: una splendida Nami col vestito di Whole Cake Island nel cosplay di Alecontrerar

Abbiamo visto Nami in tanti modi durante ONE PIECE. All'inizio aveva una maglietta a maniche corte bianca e blu, che poi ha lasciato spazio ad abiti che variano ad ogni saga. Dalla Nami pre timeskip in versione arabesca con Alabasta a quella post timeskip con capelli lunghi, bikini verde e jeans a vita bassa, ce ne sono state tante di apprezzate.

E recentemente in ONE PIECE abbiamo anche visto Nami nuda, con le dovute censure. Ce n'è di tutti i gusti quindi per le cosplayer che possono scegliere la Nami con gli abiti preferiti. In particolare dal timeskip in poi, la ragazza ha mostrato praticamente un abito diverso per ogni saga, talvolta anche più di uno.

Durante Whole Cake Island, Nami si presentò con un vestito bianco e rosso e i capelli raccolti in due codini laterali. Questa versione è stata scelta a Alecontrerasr per il suo cosplay di Nami che potete osservare nel set di foto in basso. Nella prima foto vediamo la cosplayer col vestito e anche il noto Clima Tact nella mano sinistra. Le altre foto ci fanno osservare la parte superiore del corpo con un dettaglio maggiore. Cosa ve ne pare di questo cosplay a tema ONE PIECE?

Intanto per il live action di ONE PIECE potrebbero esserci state informazioni su chi interpreterà Nami da Steven Maeda.