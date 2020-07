ONE PIECE: una splendida Nico Robin prende vita col cosplay di Alecontrerasr

Eiichiro Oda ha inserito delle belle donne ad ogni angolo di ONE PIECE. Sono davvero poche quelle che sono reputate davvero brutte, scartando ovviamente quelle più anziane come Big Mom e Shinobu che invece da giovani erano alla pari delle rivali più recenti. Tra le ragazze più affascinanti c'è Nico Robin, l'archeologa dei Mugiwara.

Oda introdusse Nico Robin durante la saga della Baroque Works, culminata con la battaglia ad Alabasta. Dopo essere stata aiutata da Rufy, Nico Robin decide di entrare nella ciurma anche se si dimostrerà piuttosto fredda quanto sensuale. Solo dopo la saga di Enies Lobby diventerà un membro della ciurma di Cappello di Paglia anche nel profondo del cuore, e ciò l'ha portata a vivere diverse avventure fino a quelle odierne che stanno avvenendo a Wanokuni e che la porteranno ad affrontare la ciurma di un imperatore.

Un cosplay di Nico Robin realizzato da Alecontrerasr ci riporta a quelle prime avventure che l'archeologa ha vissuto in ONE PIECE insieme alla ciurma protagonista. La scelta dell'abbigliamento e del look ricade infatti su quella Nico Robin di Enies Lobby, quando portava ancora la frangia e aveva il lungo vestito nero e gli stivali alti.

In attesa di scoprire il volto di Nico Robin nel live action di ONE PIECE, la donna è stata protagonista con Nami in una scena piccante dell'anime.