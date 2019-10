ONE PIECE: ecco delle splendide Sneakers dedicate a Zoro

Mentre la serie di ONE PIECE prosegue con la storia legata al paese di Wa, da poco entrata nel terzo atto, i fan continuano a creare oggetti fan made, illustrazioni e anche modelli unici di Nike.

Alcuni fan di ONE PIECE farebbero qualsiasi cosa per sentirsi più vicini ai loro personaggi preferiti della serie, e questo sicuramente non esclude la possibilità di "indossare" i panni dei Mugiwara. Molti anime hanno visto la produzione di merchandise e anche di vestiario, in cui le scarpe hanno sempre ricoperto un ruolo abbastanza rilevante. Tuttavia, gli appassionati ammettono che ci sia una mancanza di sneakers dedicate al mondo creato da Eiichiro Oda.

L'utente CoolSTO66 ha condiviso su Reddit l'immagine di un paio di sneakers personalizzate, dedicate ad uno dei personaggi della ciurma di Cappello di Paglia. Il modello delle Air Jordans ha permesso di utilizzare molto spazio per la customizzazione, e le scarpe si presentano con un'alternanza di verde-bianco. La cosa che colpisce di più è soprattutto la resa tridimensionale del simbolo Nike, trasformato in una delle potenti spade di Roronoa Zoro. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Sappiamo anche che il fan CoolSTO66 ha anche creato altre paia di scarpe dedicate a Luffy, Chopper e Trafalgar Law, mentre abbiamo già potuto ammirare le sneakers dedicate a tutti i Mugiwara.