ONE PIECE: ecco lo splendido cosplay di Boa Hancock realizzato dalla coreana Hansonge

Ci sono tante ragazze belle in ONE PIECE, ma sembra che in pochissime possano rivaleggiare con la bellezza di Boa Hancock. L'imperatrice pirata di Amazon Lily ha sconvolto numerosi uomini che hanno attraversato il suo cammino e in pochissimi sono riusciti a resistere. Come sarebbe nella vita vera? Alcune cosplayer hanno provato a replicarla.

Nel corso dei mesi vi abbiamo presentato il cosplay di Boa Hancock di Nicolette che la riprendeva con un tratto somatico occidentale, mentre lo scorso mese vi abbiamo portato una Boa Hancock regale nel cosplay di Chiha, quest'ultima con tratti invece orientali. Rimanendo in quest'ultimo settore, stavolta è la coreana Hansonge che prova a rappresentare la piratessa di ONE PIECE.

Nei due post che potete vedere in calce e che in totale contengono quattro foto veniamo catapultati ad Amazon Lily dove incontriamo Boa Hancock col vestito rosso. A livello di vestiario, Hansonge sembra aver azzeccato tutto dell'abito che vedemmo indossare per la prima volta al membro della flotta dei sette. In aggiunta, per rendere più dinamico il cosplay, è riuscita a creare degli sfondi particolari che possano farla risaltare. In una ha anche provato a replicare anche se qui forse con una scarsa applicazione il simbolo dei Draghi Celesti sulla schiena.

Cosa ne pensate di questo cosplay di ONE PIECE?