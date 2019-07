ONE PIECE: questo splendido poster promozionale anticipa l'uscita del volume 93!

Qualche settimana fa è stata rivelata la copertina del Volume 93 di ONE PIECE, pronto a sbarcare nelle edicole giapponesi e negli store online il prossimo 4 luglio. La nuova raccolta dovrebbe includere 10 dei 16 numeri non ancora stampati in formato tankobon, ovvero i capitoli dal 932 al 941.

Il titolo del nuovo Volume sarà “L’Inferno del Sumo” e coprirà parte del secondo atto dell'arco narrativo di Wano Country, iniziato l'anno scorso con il capitolo 909 e attualmente in corso. Lo stesso arco narrativo esordirà nell'adattamento anime curato da Toei Animation il prossimo 7 luglio: a tal proposito è stato recentemente diffuso il primo trailer della nuova saga di ONE PIECE.

Oltre al titolo e alla cover comunque, è stato mostrato proprio oggi per la prima volta il meraviglioso poster promozionale che potete osservare in calce, raffigurante Rufy con in mano la spada maledetta Nidai Kitetsu.

ONE PIECE viene pubblicato settimanalmente sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump e si trova attualmente fermo al capitolo 947. Il prossimo Volume, comprensivo dei numeri dal 942 al 951, dovrebbe quindi presumibilmente uscire verso il mese di ottobre 2019.

