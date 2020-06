ONE PIECE spoiler 982: nuove immagini e una crocifissione in arrivo

A pochi giorni di distanza dall'uscita del capitolo ufficiale di ONE PIECE su MangaPlus, in rete continuano a trapelare informazioni sulla storia preparata da Eiichiro Oda per questa settimana. Cosa accadrà ancora in ONE PIECE 982?

Dopo i primi testi risalenti addirittura a lunedì, i primi spoiler di ONE PIECE 982 sono stati confermati con immagini. Quest'oggi le informazioni si ampliano ancora una volta con ulteriori pagine che potete osservare in basso alla notizia, nella galleria.

La mini avventura di copertina è ancora una volta dedicata a Capone Bege e la sua ciurma che, con una simpatica fuga, cercano di scappare dai marine. La seconda pagina del capitolo invece ci riporta alle fasi finali del precedente, con Marco, Nekomamushi e Izo insieme. L'ex comandante di Barbabianca è pronto a combattere e si è deciso quando ha saputo delle condizioni di Wanokuni.

Si torna a Onigashima con Kaido che è affiancato da Black Maria, la quale non vuole andare alla ricerca di Yamato. C'è anche Orochi che festeggia la fine del clan Kozuki dopo 20 anni di voci e minacce. Purtroppo per lo shogun però arriva in sala Kanjuro che, con Momo sotto il braccio picchiato vistosamente, conferma che il piano è saltato e che i samurai non sono stati sconfitti.

Orochi si arrabbia vistosamente e prende Momonosuke, annunciando a tutti di preparare un'altra croce in piazza: essendo il piccolo Kozuki il generale dei nemici è necessaria un'esecuzione esemplare. Viene inoltre confermato da Fukurojuku che oltre a quattro pirati - Rufy, Zoro, Kidd e Killer - non ci sono tracce di altre navi o di samurai sul territorio di Onigashima.

Intanto Law e gli altri percorrono le correnti intorno all'isola mentre parlano con Nekomamushi, su Onigashima invece il carro armato con Chopper e gli altri cerca di sfuggire da Big Mom dirigendosi in una direzione opposta a quella dei samurai. ONE PIECE 982 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 14 giugno alle ore 18:00.