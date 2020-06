ONE PIECE spoiler 982: le prime immagini confermano gli eventi, altri scontri in arrivo

L'eccitante arco di Wanokuni è entrato forse nella sua fase più attiva. Dopo due atti passati a preparare l'attacco, ecco che vediamo in ONE PIECE i protagonisti Rufy e compagni in azione insieme alla compagnia di samurai che deve rovesciare il governo di Kaido e Orochi dopo venti anni di dittatura, fame, carestia e terrore.

In ONE PIECE 981 abbiamo assistito al ritorno di Marco che però non sembra tornare ancora nel capitolo di questa settimana. Ieri sono stati divulgati i primi spoiler di ONE PIECE 982 con discreto anticipo e i testi sono stati tutti completamente confermati con le immagini che sono state postate in rete quest'oggi.

Le cinque immagini che potete osservare nella galleria in fondo alla notizia ci mostrano un Denjiro che ha portato a termine il suo piano di ingannare Sasaki. Sfruttando il travestimento da Kyoshiro, l'ex samurai di Oden è riuscito a legare l'uomo pesce a una pietra con delle catene che all'apparenza sembrano di agalmatolite e ciò potrebbe confermare ancora il possesso di un Frutto del Diavolo per Sasaki.

C'è poi Black Maria abbracciata a un Kaido sorridente, confermando che la Tobi Roppo non andrà alla ricerca di Yamato. E sempre intorno ai Tobi Roppo sembra ruotare il capitolo dato che nelle fasi finali tornano Page One e Ulti. Il duo, dopo un piccolo litigio, si imbatte in Rufy. Sembra quindi che per il capitano dei Mugiwara ci sia un altro scontro all'orizzonte, dopo essere sfuggito per poco a quello con Scratchman Apoo. Cosa vi aspettate da ONE PIECE 982?