ONE PIECE: gli spoiler del capitolo 1095 confermano la teoria su QUEL personaggio?

In ONE PIECE 1094 Saint Jaygarcia Saturn ha portato il terrore a Egghead. Il Gorosei è giunto sull'Isola del Futuro aprendo un portale oscuro e mettendo subito in chiaro il suo valore. I Pacifista sono stati zittiti e Vegapunk si trova in grave pericolo, ma Eiichiro Oda pare che cambierà scenario con il prossimo capitolo.

A solo una manciata di ore dal rilascio ufficiale di ONE PIECE 1094, in rete già trapelano i primissimi spoiler per il capitolo 1095 di ONE PIECE. Eiichiro Oda pare non risponderà alle teorie sui Cinque Astri di Saggezza sorte con ONE PIECE 1094, ma sposterà l'attenzione su qualcos'altro di altrettanto importante. Scopriremo finalmente le tanto vociferate origini di uno degli Imperatori?

Il primo a parlare del prossimo capitolo del manga è l'insider @pewpiece, secondo cui Oda-sensei sta preparando qualcosa di brutale. Il capitolo 1095 di ONE PIECE sarà tanto bello quanto triste, secondo quanto suggerito dall'insider.

A queste primissime informazioni si sono aggiunti altri spoiler su ONE PIECE 1095. Pare che Eiichiro Oda condividerà con i suoi lettori maggiori informazioni su God Valley e Figarland Garling. Ma cosa sappiamo su questi due argomenti?

La posizione di God Valley nel mondo di ONE PIECE è ancora sconosciuta, ma presto Oda potrebbe rivelarla. God Valley è il luogo in cui, 36 anni prima dell'inizio della storia, i Pirati di Rocks vennero sconfitti dall'alleanza tra Gol D. Roger e Garp. Fu in quest'occasione che i pirati di Roger trovarono Shanks nascosto all'interno di un forziere.

Con il prossimo capitolo, inoltre, ONE PIECE potrebbe fare luce su Figarland Garling, che ci venne presentato come il "campione di God Valley". La famiglia Figarland è una delle più importanti famiglie tra i Draghi Celesti e ha l'autoritò di giustiziare altri Draghi Celesti. Vista la provenienza e l'incontro con i Gorosei, secondo alcune teorie di ONE PIECE Shanks potrebbe essere un Figarland. Ciò viene avvalorato dal character design di Figarland Garling mostrato nel flashback del capitolo 1095, un personaggio praticamente identico a Shanks se non per il taglio di capelli. Sarà con l'uscita di ONE PIECE 1095 che potremmo forse scoprire la verità sulla figura del Rosso.