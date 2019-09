ONE PIECE: spoiler del capitolo 955 e fine della seconda parte!

Gli allenamenti proseguono e tutta la ciurma di Cappello di Paglia sta facendo del suo per prepararsi adeguatamente allo scontro con Kaido delle Cento Bestie. ONE PIECE sta entrando nella fase nevralgica del piano e sembra che manchi davvero poco per l'assalto a Onigashima, quartier generale dell'imperatore e che sarà terreno di battaglia.

Il capitolo 955 di ONE PIECE si intitola "Enma" e, come si può capire, sarà per gran parte incentrato sulla spada leggendaria ottenuta da Zoro per la promessa di Hiyori. Mentre i pirati Fire Tank approdano su un'isola per fare provviste, il resto del capitolo disegnato da Oda è ancora una volta completamente ambientato su Wanokuni.

Continuano gli allenamenti di Rufy nella prigione di Udon, ma il protagonista non è l'unico che sta cercando di fortificare il proprio Haki. Come si può vedere dalle immagini in calce, Zoro ha ricevuto Enma e sta avendo grandi difficoltà nell'usarla. Enma è una spada capace di assorbire l'Haki del portatore e sferrare così colpi micidiali, capaci anche di fare a fette l'isola, ma di tutta risposta il braccio di Zoro sembra sgonfiarsi dopo il fendente. Tuttavia Zoro non avrà problemi nel rinvigorirlo usando lo stesso haki dell'armatura.

Sia Wado Ichimonji che Enma sono state forgiate dalla stessa persona, un certo Shimotsuki Kouzaburou che se ne andò illegalmente da Wanokuni circa 50 anni prima. Come si nota dai nomi, ci potrebbe essere un rapporti di parentela tra questo forgiatore e Koushiro, con il "Zabu" di Kouzaburo che significa tre, mentre "Shi" di Koushiro significa quattro.

Orochi, intanto, sembra già sapere del ritrovo dei samurai al porto Tokage e potrebbe aver già preso delle contromisure in merito. Nell'ultima pagina riappare Trafalgar Law e viene annunciato che la seconda parte di Wanokuni si conclude con questo capitolo di ONE PIECE. Dal capitolo 956 potrebbe quindi esserci un piccolo timeskip e gli ultimi preparativi prima della partenza.