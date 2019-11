ONE PIECE: gli spoiler del capitolo 963 annunciano un incontro eccezionale per Oden

Torna ad essere di 17 pagine il capitolo di ONE PIECE, dopo le 13 pagine del precedente che avevano presentato frettolosamente i futuri compagni dello shogun Oden Kozuki. Ma ONE PIECE 962 ci aveva anche lasciato con alcune domande, specialmente riguardanti i personaggi misteriosi apparsi sulla spiaggia di Kuri nel finale.

ONE PIECE 963 ci parla della storia dei Mink, i quali centinaia di anni fa avevano formulato un patto con la terra di Wanokuni. Se uno dei due popoli fosse stato in difficoltà poteva contare sull'aiuto dell'altro. Interessati a questa promessa, i due giovani Inuarashi e Nekomamushi hanno deciso di prendere il mare, ritrovandosi naufraghi a Wanokuni.

In fin di vita, vengono salvati da Kawamatsu, un uomo pesce naufragato sull'isola anni prima insieme alla madre. In realtà Kawamatsu è un Uomo Pesce ma, sotto richiesta della madre ormai morta, si è nascosto dietro l'identità di Kappa per evitare di essere discriminato per la sua razza. Il terzetto appena formatosi tuttavia finisce per essere preso dagli abitanti della zona e messi al palo, prima di essere salvati da Oden.

Intanto, Sukiyaki Kozuki si ammala gravemente e Oden corre da lui. Sukiyaki è contento di vedere la crescita del figlio e quello sarà l'ultimo discorso tra i due prima della morte dello shogun. Tre anni dopo questo momento, giunge Barbabianca su Wanokuni. L'ancora non imperatore dei mari di ONE PIECE arriva a Kuri con la sua Moby Dick danneggiata, chiedendo di poterla riparare.

Oden capisce che Barbabianca è una persona pericolosa e inizia un duello con lui, ma il vero obiettivo di Oden è quello di poter andare d'accordo col pirata. In calce potete trovare le prime immagini leakate in rete di ONE PIECE 963. La prossima settimana non ci sarà pausa per la storia di Eiichiro Oda.