ONE PIECE: spoiler del capitolo 983 e una presentazione incredibile

La lotta a Onigashima durerà ancora una settimana in ONE PIECE, prima di uno stop su Weekly Shonen Jump del manga di Eiichiro Oda. Infatti il capitolo 983 in uscita ufficiale la prossima domenica su MangaPlus sarà seguito dal capitolo 984 solo tra due settimane, a inizio luglio. Ma intanto vediamo le anticipazioni di ONE PIECE 983.

Partiamo dalla miniavventura di ONE PIECE che nel corso numero era stata interrotta per la pagina a colori: finalmente Pound approda sull'isola di Dressrosa e incontra le due figlie, Chiffon e Laura. Superata questa fase introduttiva, si torna allo scontro tra Rufy e Ulti con i due che immediatamente si attaccano: in particolare Ulti, che inizia a usare il suo frutto del diavolo da dinosauro, attacca il capitano nemico con una testata. Rufy risponde e i due si colpiscono a vicenda. Nel frattempo interviene anche Page One che però subisce alcuni colpi dal Mugiwara.

Da un'altra parte, Kidd e i suoi affrontano alcuni pirati di Kaido e lo stesso vale per Zoro che ha di fronte parecchi utilizzatori degli SMILE di cui si distinguono le caratteristiche animali. Sul palco invece Momonosuke è in pericolo dato che la croce è stata preparata ed è già stato legato sul patibolo.

Sul finale del capitolo di ONE PIECE si torna nuovamente allo scontro di Rufy che però viene coadiuvato da un personaggio impensabile: arriva Yamato che attacca Ulti mettendola KO con la sua bagua tonante. Yamato prende poi Rufy e si presenta, dicendo di essere il figlio di Kaido e di aver aspettato il suo arrivo. Cosa ha in mente questa nuova figura di ONE PIECE?