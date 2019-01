ONE PIECE: spoiler dal capitolo 931, un personaggio perderà la testa

Dopo la breve pausa settimanale di Eiichiro Oda, nel numero 10 di Weekly Shonen Jump torna ONE PIECE, per la gioia di tutti i fan. Il nuovo capitolo, il 931, continua a narrare il filone di storia di Wa no Kuni. Attenzione spoiler dopo il salto.

Il capitolo 931 di ONE PIECE riprende da dove si era fermato il precedente, ovvero dallo scontro tra Sanji e Page One, sottoposto di Kaido. Grazie a SP_Manga possiamo dare un'occhiata non solo a cosa ci aspetta, ma anche a due pagine tratte direttamente dalla rivista.

Page One e Sanji, che ha mostrato di possedere la Raid Suit, continuano lo scontro. Il sottoposto di Kaido colpisce e sbalza via il pirata di Cappello di Paglia ma, grazie proprio alla nuova armatura, il cuoco non subisce alcun danno e, anzi, si rivela con le nuove forme. La Raid Suit numero 3 è denominata Black Suit e possiede il potere dell'invisibilità, che Sanji ha sempre voluto. Trafalgar Law, essendo originario del North Blue, riconosce immediatamente la tuta e i suoi poteri. Page One torna in forma ibrida umano-bestia, convinto di aver sconfitto il nemico, ma Sanji lo attacca dall'alto colpendolo alla testa.

Intanto, Robin sta girovagando per il palazzo alla ricerca del Poneglyph da leggere, ma incappa negli Oniwaban, un gruppo di agenti governativi che agiscono sotto copertura. Ora la ragazza sembra essere in pericolo. Le ultime pagine del capitolo di ONE PIECE ci mostrano invece un avvenimento molto inatteso: Chopper, insieme a Momonosuke, Tama e Kiku, scopre sulla spiaggia una persona naufragata. Questa persona è Big Mom che, invece di attaccarli, si chiede chi sia: l'imperatrice ha appena perso la memoria. Il prossimo capitolo di ONE PIECE, il 932, sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump #11, previsto per l'11 febbraio.