ONE PIECE: eccezionali spoiler e immagini dal capitolo 956 del manga

Il tempo passa anche in ONE PIECE, specie in questi ultimi capitoli che hanno visto un passare dei giorni incessante, mentre ammiravamo la ciurma di cappello di paglia prepararsi allo scontro con Kaido, insieme all'alleanza dei samurai. Ma Eiichiro Oda ha deciso di iniziare il terzo atto senza dimenticarsi del mondo esterno.

La fine del secondo atto di Wanokuni ci dà un po' di respiro dalle avventure nel paese dei samurai che sono intercorse negli ultimi 30 capitoli. E, così come ha fatto dopo la fine del primo atto, anche stavolta Eiichiro Oda ha deciso di farci dare uno sguardo al mondo esterno di ONE PIECE, dove stanno accadendo cose allucinanti.

Mentre Capone Bege si riposa con i suoi uomini su un'isola, il mondo è in subbuglio. È passata una settimana dalla fine del Reverie e le scelte prese in quella riunione dei capi dei regni hanno già avuto un effetto devastante sul mondo. A causa degli eventi accaduti su Alabasta e Dressrosa, è stato comandato lo scioglimento della Flotta dei Sette. Rivediamo quindi tutti i membri di questo gruppo nel capitolo, uno per uno.

Da Wanokuni, X-Drake si rivela essere un membro della marina, nelle Forze Speciali Segrete "SWORD" e quindi non un sottoposto di Kaido bensì ancora un alleato della giustizia. Sta comunicando a Koby gli ultimi aggiornamenti, tra i quali l'alleanza tra Kaido e Big Mom e la permanenza di Rufy nella prigione di Udon. Inoltre, comunica di aver visto la CP0 su Wanokuni.

Morgans riceve notizia che durante il Reverie è morto qualcuno di importante. Gioiendo della cosa, riceve un messaggio dal Governo Mondiale con l'ordine di modificare le notizie. Dopo un'iniziale reticenza, viene obbligato a fare come detto da un agente sotto copertura che lo minaccia con una pistola.

Nel resto del mondo, Dracule Mihawk, su una certa isola, sorride di essere tornato un bersaglio, mentre Weeble si lamenta con la mamma e piange per non avere più protezione, ma la mamma gli ricorda che loro sono alleati di un uomo importante. Nel resto del capitolo si intravede anche Buggy, mentre Shirahoshi sta tornando all'Isola degli Uomini Pesce sotto scorta di Garp.

I giornali volano sul mondo, riportando a tutti la notizia della morte di Sabo. Nessuno ci può credere, da Koala ai membri del quartier generale dei rivoluzionari, con Dragon allarmato che afferma di dover verificare la notizia. Dadan e gli altri stanno piangendo, mentre Doflamingo incarcerato sorride e si compiace degli avvenimenti sempre interessanti. Dopo Doflamingo, si rivede anche Barbanera.

Ovviamente c'è panico anche sull'isola delle Amazzoni, ma Boa Hancock ricorda a tutte che sono entrate nella Flotta dei Sette per la loro enorme forza e non per caso. Il prossimo capitolo di ONE PIECE arriverà la settimana prossima e avrà copertina e pagine a colori.