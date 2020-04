ONE PIECE: spoiler e immagini del capitolo 978, vediamo i Sei Guerrieri Volanti

Si conclude la prima settimana di pausa di Weekly Shonen Jump per Coronavirus. Insieme alla rivista, che pubblicherà il numero 21-22 domenica su MangaPlus e lunedì in Giappone, arriva naturalmente una grande quantità di manga. Il più atteso rimane sempre il re dei re, ONE PIECE, che pubblicherà il capitolo 978.

Ieri abbiamo visto i primissimi spoiler di ONE PIECE 978 che riportavano poche e sparute notizie sul gruppo di pirati di Kaido denominato i Sei Guerrieri Volanti. Del gruppo conoscevamo già X-Drake, famoso già dall'arcipelago Shabondy, che Page One, che ha affrontato Sanji nelle strade della capitale dei fiori.

Il capitolo 978 di ONE PIECE si intitola "La presentazione dei Sei Guerrieri Volanti", o Tobi Roppo come in originale è il nome del gruppo. Nelle avventure di copertina si torna a vedere Laura, riunitasi con la sorella Chiffon grazie agli sforzi dei pirati Fire Tank. Vediamo i nomi e le facce di tutti e sei i guerrieri, come potete vedere dalle prime immagini presenti in fondo alla notizia.

X-Drake, Ulti, Page One, Black Maria, Who's who, Sasaki sono i nomi, tutti ispirati a giochi di varia provenienza. I Sei Guerrieri Volanti hanno un rango inferiore soltanto alle Tre Calamità, mentre sono superiori ai Numbers. Alcuni di questi ultimi vengono rivelati anche se non tutti, mentre Ulti si arrabbia con Sasaki. Page One e Ulti sono fratello e sorella. Sasaki vorrebbe la posizione di Queen e sembra che Kaido chieda a lui come ci si sente a vedere un parente tra le fila nemiche. Sasaki all'apparenza è un uomo pesce.

Quale sarà la parentela di Sasaki? ONE PIECE 978 arriverà su MangaPlus domenica 26 aprile 2020 alle ore 18:00 per poi tornare la seconda settimana di maggio.