ONE PIECE: Spongebob diventa Luffy in un perfetto remake dello scontro con Doflamingo

La serie di ONE PIECE è sicuramente ricca di combattimenti emozionanti e capaci di rimanere nella memoria dei lettori o degli spettatori per molto tempo, e molti appassionati spesso cercano di ricrearli con il loro stile, o adottando una prospettiva diversa, altri invece preferiscono dedicare crossover con serie molto lontane dall'opera di Oda.

Tra l'immensa quantità di crossover dedicati all'universo di ONE PIECE, nessuno aveva mai mostrato una tale fantasia e attenzione nel rifacimento di un combattimento come l'utente che ha condiviso su Reddit il video riportato trovate in calce. Pubblicato inizialmente su Bilibili, un social molto popolare in Cina, il filmato della durata di circa 6 minuti, ripropone in chiave comica ma comunque ben realizzata, lo scontro tra Monkey D. Luffy e Donquijote Do Flamingo, "interpretati" rispettivamente da Spongebob e Squiddi.

Per quanto l'elemento ilare sia preponderante, si tratta di una riproduzione quasi uno ad uno del combattimento originale, visto durante la saga di Dressrosa, e Spongebob prende estremamente sul serio la sua posizione in quanto capitano, mostrandosi anche nella forma Boundman del Geart 4th, resa molto bene grazie al lavoro complessivo degli artisti.

