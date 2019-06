ONE PIECE: spopola un'eccezionale illustrazione animata di Luffy

ONE PIECE è la storia di un viaggio. Quello di un ragazzo, chiamato Monkey D. Rufy, che sogna di diventare l Re dei Pirati. Sebbene il suo potere, quello di essere un uomo di gomma, non sia tra i più spettacolari, man mano che prosegue, Luffy è in grado di potenziarlo esponenzialmente. È proprio questo il caso dello Snakeman oggi illustrato.

Questa particolare forma del Gear 4th, mostrata agli spettatori nel corso del combattimento con Charlotte Katakuri, permette a Rufy di non espandersi a dismisura, a differenza delle altre due trasformazioni, il Boundman ed il Tankman. Nello Snakeman, difatti, solamente gli avambracci, le gambe ed il petto tendono ad aumentare di volume, mentre tutte le altre parti del corpo mantengono le loro proporzioni standard. Questo consente a Cappello di Paglia di incrementare significativamente, oltre alla velocità, anche l'altezza dei suoi salti. Nella suddetta versione del Gear 4th, però, occorre constatare del calo significativo delle resistenze difensive.

L'illustrazione oggi evidenziata è stata postata sul proprio account Reddit da Lukxie, ricevendo nell'arco di soli dodici ore più di 2000 "mi piace". L'artwork è stato realizzato sulla base di un'altra fan-art, di tale Vodkaret, a cui l'appassionato ha aggiunto una stupenda animazione del fumo violaceo che Luffy presenta dietro le spalle.

Nel mentre ricordiamo agli spettatori che questa non è certamente l'unica animazione con cui i fan hanno omaggiato l'epopea di Oda. Fra le tante, spicca in particolare quella capace di combinare ONE PIECE e My Hero Academia. Interessante, infine, l'immagine di confronto dei diversi design di Luffy, realizzata in occasione della nuova versione di Wanokuni.

E voi, cosa ne pensate della seguente illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!