ONE PIECE: immagini a colori per l'attesissimo volume 106, guardatele!

Oda è in pausa e lo sapevamo, ma la pubblicazione del manga non si ferma. I fan, che si possono consolare con la lettura in anteprima delle SBS del volume 106 di One Piece leakkate, dato che il volume uscirà solo il 4 luglio in Giappone, potranno anche godere di un'immagine promozionale, che omaggia lo sbarco su Egghead e ritrae i sei cloni di Vegapunk.

L'immagine mostra, per la prima volta in assoluto, la palette di colori ufficiale per alcuni dei nuovi personaggi apparsi nel manga. Il tutto è stato accompagnato, com'è noto, anche da uno spot promozionale. Andato in onda nell'affollatissimo quartiere di Shinjuku, il trailer mostra i Satelliti in cui lo scienziato ha scisso la propria mente e con cui si sincronizza una volta al giorno per poter condividere esperienza e conoscenze.

Dopo la sanguinosa battaglia contro gli Yonko a Wano (saga che si sta concludendo in queste settimane nell'anime), la ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia sbarcherà a Egghead, isola dove Vegapunk, il più grande conoscitore al mondo dei Frutti del Diavolo, dimora.

In questo volume conosceremo, molto probabilmente, maggiori dettagli sul passato oscuro di Ohara, raccontato dal punto di vista del dottore, così come avremo maggiori informazioni sull'isola di Egg Head, espressione gergale inglese per designare in modo dispregiativo le persone molto intelligenti.

Aspettando che Oda-sensei si riprenda dall'operazione agli occhi per correggere il proprio astigmatismo, ci gustiamo queste immagini e aspettiamo l'uscita in Italia dei prossimi volumi.

E voi siete curiosi di conoscere il nuovo arco di One Piece? Durante l'attesa vi lasciamo altre divertenti SBS dell'autore su Egg Head.