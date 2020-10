ONE PIECE: gli spot HUNGRY DAYS evidenziano la solidità del cast principale

A partire da maggio 2019 fino a febbraio 2020, la Nisshin Foods Ramen ha rilasciato una serie di spot a tema ONE PIECE intitolati “HUNGRY DAYS”. Queste pubblicità hanno come protagonisti la nostra banda di pirati in versione moderna e come se facessero parte di un manga scolastico.

È quasi surreale vedere molti personaggi di ONE PIECE e alcune scene immaginate in un contesto scolastico. Lo studio Shaft (Madoka Magica) si è occupato non solo delle animazioni magnifiche, ma anche di regalare ai nostri beniamini un restyling completo, trasformandoli proprio come se facessero parte di un anime scolastico!

All’interno di questi spot ci sono anche citazioni e ci fanno capire quanto amore sia stato messo in ogni singolo frame. Una di queste citazioni è quando si vedono Rufy e Usopp pieni di lividi, seduti al banco che evitano di guardarsi. Questa scena in particolare fa riferimento alla loro litigata durante Water 7.

Un’altra scena emozionante è quando vediamo Robin da sola al binario del treno. La scena ci trasmette una grande solitudine, la stessa solitudine che prova Robin nel manga originale. Tutte le emozioni dell'arco di Enies Lobby tornano aggalla, un chiaro riferimento a quando Robin era ostaggio dei CP9 nella Torre della Giustizia. Tutto di questa scena richiama questo momento di ONE PIECE, nonostante sia ambientato in un luogo completamente diverso, e riesce a comunicare chiaramente le emozioni di Robin.

Riuscire a trasmettere le stesse emozioni dell'opera principale in degli spot che stravolgono l'ambientazione ci fa pensare che si appoggino su una base solida. Il cast principale, i personaggi che ci sono entrati nel cuore, la ciurma dei pirati di cappello di paglia è così ben costruita che riesce ad emozionare in qualsiasi salsa venga proposta!

Mentre stiamo per raggiungere il capitolo 1000 di ONE PIECE, nel capitolo 993 di ONE PIECE il festival del fuoco rivela i sentimenti del popolo. Che ne pensate di questi spot della Nisshin Foods Ramen?