ONE PIECE, lo spot per il volume 105 è in 8-bit: il video promo stupendo in stile retro

In Giappone, grazie a vari PV, o promotional video, Shueisha promuove sempre le proprie uscite. I titoli di Weekly Shonen Jump ovviamente sono quelli più attenzionati e, per questo, la casa editrice dà sempre uno sforzo in più per i suoi manga di punta. Tra i vari video, non poteva mancare quello di ONE PIECE volume 105.

La copertina di ONE PIECE 105 vede i quattro imperatore del Nuovo Mondo tutti insieme, ai quattro angoli dell'illustrazione, con Carrot al centro. Ma come sarà stato promosso? Shueisha ha deciso di realizzare un video pubblicato poi in rete, che potete osservare in basso. La scelta è stata molto particolare, dato che è stato realizzato il viaggio di ONE PIECE in stile retro 8-bit. Tornando indietro nel tempo, a quelle console anni '80 che supportavano ben poca memoria e avevano una grafica limitata, si vede Rufy intraprendere la propria avventura come se ONE PIECE fosse un videogioco del Game Boy di Nintendo.

Il viaggio vede unirsi via via altri componenti, fino ad arrivare alla storia recente, con la grande battaglia di Wano e la sconfitta di Kaido delle Cento Bestie. Dopo una parentesi con i nuovi Quattro Imperatori eletti dal giornale di Morgans, c'è spazio anche per l'isola di Egghead, l'isola del futuro dove si è nascosto Vegapunk.

Il video in basso dura poco più di un minuto e raccoglie tutta la storia di ONE PIECE quindi, con gli ultimi momenti raccolti nel volume inclusi. Vi è piaciuta questa realizzazione? Intanto, se non l'avete notato, la copertina di ONE PIECE 105 è copiata da un'altra.