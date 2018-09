ONE PIECE: spuntano in rete nuove informazioni ufficiali su Shanks e Benn Beckman

Grazie alle informazioni pubblicate sul nuovo databook di ONE PIECE, i fan di Eiichiro Oda hanno recentemente appreso nuovi dettagli su un manipolo di personaggi molto amati, ma che purtroppo compaiono assai di rado nell’epopea piratesca raccontata dal sensei: Shanks il Rosso e la sua ciurma di manigoldi!

Consultabile in calce all’articolo, la nuova scan rivela che il pirata Benn Beckman è alto 2 metri circa, mentre il suo capitano, Shanks appunto, è alto qualche centimetro in meno. Pare inoltre che Benn Beckman, come sospettato dai fan, sia in grado di utilizzare una delle tre forme di Ambizione, ma dal momento che l’immagine promozionale è purtroppo di bassa qualità, i traduttori che si sono cimentati nell’impresa non hanno ancora compreso quale tipologia venga menzionata.



Per quanto riguarda Shanks, invece, arriva finalmente la conferma ufficiale che vede l’Imperatore in grado di controllare tutti e tre i tipi di Ambizione: Armatura, Percezione e Re Conquistatore. Nonostante quest’ultima sia la forma più rara, nel mondo di ONE PIECE sono ormai in molti a disporre dell’Ambizione del Re Conquistare, ma finora solo Monkey D. Luffy, Silvers Rayleigh e Charlotte Katakuri le hanno effettivamente utilizzate tutte e tre.



Personaggi come Boa Hancock, ad esempio, dovrebbero essere in grado di fare altrettanto, ma fino ad oggi l’imperatrice delle amazzoni ha adoperato solo due tipi di Ambizione. Altri personaggi in grado di ricorrere all’Ambizione del Re Conquistatore sono Donquixote Doflamingo, Chinjao e Charlotte Linlin, nonché i compianti Edward Newgate e Portgas D. Ace (che tuttavia non ne ha mai fatto uso, almeno non durante gli scontri dipinti nel fumetto).

Dal momento che il databook sembra contenere molte altre informazioni sui personaggi di ONE PIECE, ci auguriamo che queste, prima o poi, facciano capolino in rete. Nel frattempo, cosa ne pensate delle recenti scoperte sul Rosso e Benn Beckman? Siete sorpresi o avevate già dato per scontato che Shanks fosse in grado di utilizzare ogni tipologia di Ambizione?