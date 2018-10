ONE PIECE, spuntano in rete le prime informazioni circa il capitolo 921

Mancano pochi giorni ancora alla pubblicazione del capitolo 921 di ONE PIECE, che presumibilmente mostrerà ai fan di Eiichiro Oda una serie di preparativi. Come scoperto nelle ultime settimane, infatti, il protagonista Monkey D. Luffy e molti altri personaggi della serie stanno andando incontro ad una battaglia senza precedenti...

Riportato in calce all’articolo, un Tweet pubblicato dalla fonte d’informazione Pandaman (profilo @Amanomoon_ su Twitter) ha diffuso in rete una pagina tratta dallo scorso numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump, dove appunto è serializzato il manga di ONE PIECE.



Un’illustrazione che mostra Luffy a petto nudo e armato di katana è infatti accompagnata da un interessante trafiletto, che reca le prime informazioni circa il capitolo che potremo sfogliare a giorni: “Nel mezzo del caos che regna a Wano, qual è la verità che Luffy e gli altri si preparano ad affrontare? […] Tutte le figure chiave si stanno dirigendo a Wano!”.



Anticipando la presenza di una pagina interamente a colori, il suddetto messaggio si riferisce sicuramente al piano che Kinemon e compagni hanno orchestrato con estrema cura: potendo contare su un esercito immenso, fra cui gli stessi pirati al seguito di Luffy e Trafalgar Law, e ai quali si uniranno molto presto anche le forze di Marco, i superstiti del clan Kozuki stanno preparando un attacco che mira a rovesciare l’attuale governo di Wano, la nazione sottomessa anni addietro dall’Imperatore Kaido e dallo shogun Kurozumi Orochi.