Da ONE PIECE a Spy x Family: ottimi risultati per i manga nelle classifiche americane

The New York Times, uno dei quotidiani più celebri e tra i più letti negli Stati Uniti d’America, aggiorna i lettori condividendo i dati di vendita relativi ai 15 titoli che rientrano nella categoria fumetti, graphic novel e manga. Andiamo quindi ad analizzare l’ultima classifica pubblicata, dove appaiono ben tre serie estremamente popolari.

Se nel mese di aprile 2023 erano quattro i manga presenti nella classifica il mese di maggio fa registrare un numero inferiore, così come anche un pesante calo delle posizioni dei fumetti provenienti dal Giappone. Come al solito a permeare la lista sono principalmente Dog Man e Cat Kid, lasciando solo poco spazio ad altre opere come The Baby Sitters Club di Ann M. Martin e Cynthia Yuan Cheng e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin di Kevin Eastman e Peter Laid.

A tornare nella classifica per quanto riguarda i manga troviamo invece ONE PIECE di Eiichiro Oda, col volume 102 in settima posizione, Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto col volume 6 in ottava posizione, e Spy x Family di Tatsuya Endo col volume 9 in tredicesima posizione, calato di ben dieci posizioni rispetto al terzo posto ricoperto nella classifica di aprile. Si tratta tutto sommato di buoni risultati che potrebbero crescere, soprattutto in seguito all’uscita di ONE PIECE 103, volume centrale per il debutto del Gear Fifth di Luffy, e in uscita a luglio negli USA, nei prossimi mesi.

Aspettiamo le vostre opinioni sui risultati di questi tre manga nelle classifiche di vendita americane nei commenti. Intanto, ricordiamo che in Occidente vengono acquistati sempre più manga in giapponese, e vi lasciamo alla delicata questione legata all’utilizzo dell’IA per sostituire dei lavoratori freelancer.