ONE PIECE: Stampede, 2 milioni di persone hanno visto il film nella sola prima settimana!

Il successo di ONE PIECE: Stampede è un vero e proprio trionfo, una pellicola cinematografica che continua a superare le aspettative al Box office preventivate dal colosso TOEI. Ai milioni di incassi, infatti, si allegano altrettanti biglietti strappati.

Il nuovo lungometraggio del franchise di Eichiro Oda è un vero gioiellino per il pubblico, un film accredito positivamente anche dalla critica. Ma i veri motivi che hanno portato nelle sale un crescendo di pubblico sempre più numeroso è la pratica linea promozionale della TOEI Animation, che è riuscita a produrre un film rivoluzionario a livello artistico, almeno per i canoni che lo studio ci ha abituati da tempo a questa parte.

Proprio come ha fatto Dragon Ball Super: Broly, Stampede continua una strada ormai non più sterrata, un connubio meno narrativo ma più concreto a livello d'azione, ciò che gli appassionati si aspettano da un progetto di questo calibro. Corrente che continua ad essere apprezzata, come dimostrano gli ultimi dati di vendita per la prima settimana di proiezione della pellicola al cinema. Parliamo di numeri strepitosi, oltre 2 milioni di persone hanno riempito le sale nipponiche, cifre che non accennano a diminuire soprattutto in vista delle prossime uscite internazionali.

Dunque, mentre restiamo in attesa di conoscere le prossime novità sul film, vi rimandiamo alla nostra prima analisi di ONE PIECE: Stampede, erede di un successo rivoluzionario. E voi, vi aspettavate un traguardo simile in questa prima settimana?