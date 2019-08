ONE PIECE: Stampede, 590 mila spettatori nel solo primo giorno di debutto al cinema!

ONE PIECE: Stampede si erge subito come rivoluzionario, traghettandosi in sala con aspettative altissime. Già dal primo trailer l'alone visivo sulla saga era immenso, un tripudio di colori che ha soddisfatto gli spettatori in sala riscuotendo un nuovo e strepitoso successo.

Il nuovo lungometraggio di casa TOEI Animation tenta di sfidare nuovamente il pubblico, promuovendo una pellicola ambiziosa a livello tecnico ma più debole a livello narrativo. In ogni caso, l'azzardo pare aver fatto totalmente colpo poiché nel solo primo giorno di proiezione sono stati staccati oltre 590 mila biglietti, un numero impressionante a fronte di quasi 6 milioni di euro di incassi. Vi basti pensare, infatti, che un altro successo dell'azienda firmato Dragon Ball Super: Broly ha incassato in tre giorni 820 mila biglietti, un traguardo che a questo punto non sembra impossibile da raggiungere.

ONE PIECE: Stampede è riuscito a soddisfare lo stesso autore, con un risultato talmente ottimale che non vediamo l'ora di poter ammirare anche nel nostro Paese, con il debutto nostrano fissato per il mese di ottobre. Nonostante i ritardi di produzione, dunque, il team è riuscito a creare un film incredibile, divertente da guardare e ricco di combattimenti emozionanti, un cocktail perfetto per gli appassionati del florido franchise. Diventa lecito, a questo punto, chiedersi se il lungometraggio riuscirà nel compito di diventare il progetto TOEI Animation più venduto, superando l'altra gallina dalle uova d'oro dell'impero di Akira Toriyama.

Riuscirà la pellicola nell'ardua impresa secondo voi? Fateci sapere con un commento qua sotto se vi aspettavate un successo simile al botteghino nel solo primo giorno di debutto!