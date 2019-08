ONE PIECE: Stampede, l'80% dei personaggi principali della trama sono apparsi nel film

la produzione di ONE PIECE: Sampede si è conclusa da poco, suscitando non poche attenzioni per paura che il progetto fosse arrivato in cantiere correndo troppo velocemente. Ma stando alle indiscrezioni di chi ha potuto ammirare la nuova pellicola in anteprima, la qualità tecnica del film è ineccepibile.

Quando un progetto televisivo viene concluso tanto a ridosso della data di scadenza, qualcosa sicuramente non è andato come previsto. Forse una scelta registica dell'ultimo minuto, o semplicemente ritardi accumulati che hanno costretto il team a spingere sull'acceleratore per non tardare la giornata di debutto fissata al 9 agosto sui grandi schermi nipponici.

Tuttavia, chi ha avuto l'occasione di poter ammirare in anteprima il lungometraggio non ha perso tempo a condividere le proprie opinioni sull'ultima fatica cinematografica dell'adattamento animato dell'opera di Eichiro Oda, fornendo nuovi e importanti dettagli sulle speculazioni immaginate per ONE PIECE: Stampede. Infatti, stando alle fonti oltre l'80% dei personaggi principali della trama sono stati mostrati almeno una volta, un risultato straordinario di membri del cast presente, ad eccezione di coloro che sono stati presentati a partire dall'arco di Wano.

Inoltre, stando alle parole del regista, il film si concentrerà molto più sulle scene di combattimento anziché sul dramma e sulla storia in generale, con un risultato che, visivamente e narrativamente, ricorderà molto più da vicino Dragon Ball Super: Broly. E voi, invece, cosa ne pensate di queste nuove indiscrezioni trapelate sull'ultimo lungometraggio?