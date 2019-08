ONE PIECE Stampede: ecco gli spoiler sulla trama (parte 1)

Il nuovo film dedicato all'opera di Oda, ONE PIECE Stampede , è da poco arrivato sui grandi schermi in Giappone e sta già riscuotendo un enorme successo. Leggiamo insieme i dettagli.

In attesa dell’uscita europea dell’ultimo lungometraggio animato del mondo di ONE PIECE, inauguriamo una serie di articoli dedicati ad un’analisi dettagliata degli eventi di Stampede.

Il film inizia con un flashback, riportandoci alla Paramount War, mentre Barbanera è impegnato a far fuori i combattenti del sesto livello. Riuscito ad avere più alleati, vede Bullet dietro le sbarre, con vicino i corpi massacrati dei suoi compagni di cella. Barbanera lo riconosce e, intimorito, decide di allontanarsi. Tuttavia, Bullet riesce a fuggire dalla prigione. Questa breve scena è l’unica in cui appare Marshall D. Teach.

Tornando al periodo attuale, Festa sta organizzando l’Expo Pirata, e chiede a Bullet di collaborare per raggiungere il loro obiettivo (scena che si può vedere nel trailer, al chiaro di luna). Parlano dell’expo e di come potrebber rivelarsi la loro migliore occasione per cambiare il mondo.

Vediamo poi i Mugiwara avvicinarsi all’isola Delta per partecipare all’evento. Luffy è, come sempre, esagitato nella ricerca del tesoro di Roger. In un rapido montaggio si alternano scene in cui i nostri pirati preferiti si divertono grazie alle varie attrazioni del festival. Poi si passa alla caccia al tesoro. Tra i concorrenti più importanti compaiono: tutta la ciurma di Cappello di Paglia, tutti i Supernova, i pirati di Foxy e il nuovo equipaggio di Wapol. Tuttavia, un Law con diverse ferite emerge dai vicoli dell’expo, dicendo di aver scoperto dei dettagli particolari riguardo il festival.

Buggy si presenta in ritardo alla corsa, distratto dalle attrazioni della fiera. Vede Law e prova ad attaccarlo, ma quest’ultimo riesce a scorgere la Thousand Sunny, e sapendo di potersi fidare dei Mugiwara, si dirige verso la nave.

Come ospiti dell’evento vengono introdotti Moderato e Ann. Ann mostra un'isola, su un display che replica il potere del frutto Vision Vision, ma sfortunatamente questa abilità compare solo una volta. Viene spiegato che molto tempo fa Roger lasciò il tesoro proprio su quell’isola, ma solo attraverso uno specifico fenomeno potrà essere trovato. La caccia comincia ma..un enorme mulinello si forma al centro dell’isola. In cima sembra esserci un’isola all’interno di una bolla. Un’isola affondata da tempo immemore, tornata finalmente in superficie e contenente il tesoro del Re dei pirati. I concorrenti devono raggiungerla superando il mulinello. Il primo che prenderà il lascito di Roger sarà il vincitore.

Tutte le imbarcazioni avanzano, ma i Mugiwara si ritraggono per un attimo. Notano che il mulinello ha un andamento anti orario, quasi come una scala a chiocciola. Molti dei Supernova si scontrano con altri pirati per il primo posto. Luffy e la sua ciurma tornano, stavolta con dei miglioramenti fatti da Franky: ora la Sunny può volare! (un omaggio alla vecchia cara “Chicken” Merry). Usano un coup de burst per darsi una spinta e riescono ad arrivare in testa. Ma Law, uscito dalla cabina, dice loro di abbandonare la gara e allontanarsi dall’isola: Festa sta pianificando qualcosa. L’equipaggio si divide perciò in due gruppi: Chopper, Robin, Sanji e Brook al fianco di Law per scoprire i segreti del festival, mentre Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Franky continuano la competizione. Il primo gruppo raggiunge lo Shark Submerge, e rischiano di schiantarsi a causa della forza del mulinello, ma vengono salvati dai poteri di Nico Robin.

Ricordiamo che il film è da poco arrivato nelle sale nipponiche e, solo durante il primo giorno, ha raggiunto 590 milioni di spettatori. Anche lo stesso autore, Eiichiro Oda, ha affermato di essere soddisfatto del risultato finale ottenuto dalla trasposizione.