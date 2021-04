ONE PIECE: Stampede, l'Anime Comic arriva in Italia: Volume 1 in uscita a maggio

Star Comics l'aveva promesso durante l'ultima edizione del Lucca Comics & Games e oggi, due mesi dopo la pubblicazione del romanzo, è stata confermata la data d'uscita dell'Anime Comics di ONE PIECE: Stampede. Il primo dei due Volumi che compongono l'adattamento, ovviamente fedelissimo al film e interamente a colori, sarà disponibile dal 5 maggio 2021.

"Il fantastico universo di ONE PIECE non si esaurisce mai", si legge nel comunicato ufficiale della casa editrice, "e a distanza di due mesi dall’uscita del romanzo sarà disponibile anche il primo Volume dell’anime comics dedicato a Stampede, il film di grande successo uscito nel 2019. Due Volumi completamente a colori per rivivere tutte le emozioni del lungometraggio. ONE PIECE Stampede: Anime Comics #1 sarà in vendita in fumetteria, libreria e store online dal 5 maggio".

Un altro pezzo da novanta per la collezione di tutti gli appassionati, tratto dall'omonimo film anime che nel 2019 ha incassato la bellezza di 10 miliardi di yen. Il primo Volume sarà composto da 256 pagine ed è preordinabile a partire da oggi, al prezzo di €9,40. In calce potete dare un'occhiata alla cover e accedere al link per il preorder.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questa nuove edizione? Ditecelo nei commenti! Per altre uscite firmate Star Comics invece potete dare un'occhiata agli ultimi annunci degli Star Days 2021, tra cui figurano Detective Conan - New Edition e Darling in the FranXX.