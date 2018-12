ONE PIECE: STAMPEDE, Anime Factory diffonde il teaser trailer con sottotitoli in italiano

Con l’avvento del 2019, il pirata di di gomma Monkey D. Luffy e la sua indomabile ciurma di bucanieri salperanno per una nuova avventura. Annunciato nelle ultime settimane da Toei Animation, il nuovo film di ONE PIECE si mostra finalmente con un teaser trailer sottotitolato in lingua italiana!

Visionabile in calce all’articolo, il teaser trailer di ONE PIECE: STAMPEDE è praticamente lo stesso che vi abbiamo già proposto nella prima metà di dicembre 2018, con l’aggiunta dei sottotitoli nell’italico idiota. Pubblicato via Facebook nelle ultime ore, il teaser trailer italiano è stato distribuito da Anime Factory, ossia la divisione anime di Koch Media.



Sebbene il distributore non abbia ancora effettuato alcun annuncio ufficiale, la diffusione del trailer sembrerebbe confermare le voci di corridoio secondo cui ONE PIECE: STAMPEDE, seguendo la scia di Dragon Ball Super: Broly, potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche del Bel Paese proprio grazie a Koch Media.

In attesa di smentite o conferme ufficiali da parte dell’azienda sopracitata, vi ricordiamo che il quattordicesimo lungometraggio d’animazione ispirato al manga di ONE PIECE di Eiichiro Oda esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone durante il mese di agosto 2019. Sfortunatamente non si conosce ancora alcun dettaglio circa la trama della nuova avventura dei Pirati di Cappello di Paglia.