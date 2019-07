ONE PIECE: Stampede annunciata una collaborazione con l'azienda di cereali Kellog's

Se vi capiterà di passare le vacanze in Giappone vi segnaliamo la presenza nel mercato nipponico della linea di cereali ispirati all'opera di Eiichiro Oda e nati dalla collaborazione con la multinazionale Kellog's. Dopo la serie di action figure di ONE PIECE: Stampede ecco quindi un nuovo prodotto in preparazione all'uscita della pellicola.

I cereali saranno prodotti in tre gusti diversi: Cone Frosty, Coco Pops e Coco Choco Crispy. In più ogni scatola presenterà in primo piano un personaggio diverso del manga tra Luffy, Zoro e Chopper e Sanji e Nami nel loro look di Stampede.

Non abbiamo ulteriori notizie riguardo alla durata e al costo della promozione, ne se ci saranno dei premi connessi con la linea di cereali, per cui vi consigliamo di non farveli scappare finché saranno disponibili nei principali negozi giapponesi!

Se non conoscete ancora il prossimo film sulle avventure della ciurma di Luffy, ecco una nostra anteprima di ONE PIECE: Stampede, opera che siamo sicuri rivoluzionerà il franchise creato da Eiichiro Oda e pubblicato a partire dal 1997 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, vincitore inoltre di un Guinness World Record per il maggior numero di copie vendute di una stessa opera. Purtroppo non è ancora stata annunciata la data di uscita del film nelle sale italiane.