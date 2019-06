ONE PIECE: Stampede, annunciate le figure esclusive Nami, Sabo e Boa Hancock

Il nuovo lungometraggio del franchise di Eiichiro Oda, ONE PIECE: Stampede, arriverà nelle sale giapponesi ad agosto e i fan sono impazienti di dare uno sguardo a questo nuovo progetto, che dalle parole di Oda sembra aver avuto una realizzazione davvero buona.

Per la nuova pellicola di ONE PIECE sono state annunciate delle figure speciali, caratterizzate secondo i design che vedremo nel film. I modelli in questione sono realizzati da BanPresto, una marchio di sicura qualità per il mondo delle action figure di anime e manga. Vediamole di seguito.

I personaggi che riceveranno delle figure in esclusiva per il film sono: Boa Hancock, Nami, e Sabo. I tre conservano delle caratteristiche uniche, dal momento che vengono immortalati in posizione diverse e con oggetti peculiari della loro identità o carattere, e da ciò possiamo notare la cura certosina con cui Banpresto si approccia alla realizzazione di questi pezzi da collezione.

Nami fa parte della linea Flag Diamond Ship, e la sua figure è ornata di oggi preziosi, da lei tanto amati. Il pezzo misura ben 9,8 centimetri in altezza e non chiaro, al momento, su quale base poggerà. Per effettuarne il preordine, dovrete passare su amiami.com o sullo store di Crunchyroll.

La figure di Sabo si presenta come più dinamica, e vede il personaggio con ouftit particolare mentre scaglia il suo caratteristico pugno di fuoco. Il modellino misura 5,9 centimetri e poggia su una base decorata con scaglie infuocate. La potrete acquistare su otakumode.com

Per concludere, il pezzo da collezione di Boa Hanckock si inserisce nella linea Glitter e Glamours e, proprio come Nami, ha delle dimensioni considerevoli, misurando 9,8 centimetri in altezza. La sua figure è disponibile in due colori differenti: la standard, che è tinta di nero, e quella speciale dalle tonalità rosse. Sarà acquistabile su amiami.com e sullo store di Crunchyroll.

Le figure di Boa Hanckok e Nami saranno disponibili al prezzo di 20 dollari da Settembre fino al mese di Novembre, mentre quella di Sabo solo da Novembre allo stesso prezzo delle altre due. In occasione del film sono state annunciate anche delle nuove figure di Crocodile e Chopper, andate a dargli un'occhiata!