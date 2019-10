ONE PIECE: Stampede, annunciati i doppiatori di Zoro e Brook

Siete pronti per l'uscita al cinema di One Piece: Stampede, previsto per il 24 ottobre nelle sale italiane? Nell'attesa vi aggiorniamo rivelandovi i doppiatori di due personaggi dell'anime, che fanno parte della ciurma di cappello di paglia, e di un terzo che è stato confermato.

Già vi avevamo mostrato in un articolo che il doppiatore italiano di Bullet, il personaggio capace di manipolare il metallo, sarebbe stato Roberto Draghetti. Oggi, invece, grazie sempre alla pagina Facebook Anime Factory, possiamo rivelarvi e confermarvi con ufficialità altri tre doppiatori.

Come potete vedere dai post riportati in calce all'articolo, è stato confermato che Enrico Di Troia presterà la voce al personaggi di Buena Festa; Patrizio Prata è stato annunciato come doppiatore per il seconda in capo dei Mugiwara, ovvero Roronoa Zoro, colui che fu il primo membro effettivo della ciurma di Luffy e, per finire, non per importanza ma per lasciarvi sulle spine, vista la grande richiesta, sarà Alessandro Zurla a far parlare lo scheletro musicista, l'unico non-morto testimoniato tra noi: Brook!

Ormai manca davvero poco per l'uscita di One Piece: Stampede. Fine ottobre si avvicina e contemporaneamente l'attesa cresce sempre più. Le ultime settimane sono certamente quelle più difficili, perché la voglia di vederlo aumenta, ma il giorno sembra non arrivare mai. Però teniamo duro e mentre aspettiamo, immaginiamo le voci dei nostri bravissimi doppiatori risuonarci nelle orecchie.

Voi andrete a vedere il film al cinema? Cosa ne pensate del cast di doppiatori scelto? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo vi invitiamo a dare un occhiata a questa bellissima fan art di One Piece che unisce il mondo di Oda con quello di Samurai Champloo.