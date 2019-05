One Piece: Stampede, annunciati alcuni nuovi membri del cast di doppiaggio

Nel corso delle ultime ore, il sito ufficiale dedicato all'atteso One Piece: Stampede, pellicola animata dedicata al famoso franchise di Eiichirō Oda che proprio quest'anno festeggia il suo ventesimo anniversario, ha rivelato i nomi di alcuni membri del cast di doppiaggio che lavoreranno all'opera.

In primis, è stato annunciato che Naoto Takenaka tornerà a dare per la terza volta la sua voce a un personaggio di un film a tema One Piace. Takenaka aveva infatti impersonato già i panni di Shiti nel film One Piece Strong World e White Jack e Double Down in One Piece Gold. Il sito non ha specificato quale personaggio verrà doppiato da Takenaka in One Piece: Stampede, ma ha piuttosto preferito spingere i fan a scovarlo tra i tanti partecipanti del Festival dei Pirati.

Inoltre, è stato annunciato che anche la cantante e modella cinese Ron Monroe e il gruppo YouTuber "Fischer" faranno la loro apparizione nel film, attualmente atteso nelle sale nipponiche per il 2 agosto 2019. La premessa narrativa dell'opera recita:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."