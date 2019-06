ONE PIECE: Stampede, annunciato un romanzo tratto dal film!

Il 9 agosto toccherà nuovamente a TOEI Animation, dopo il successo di Dragon Ball Super: Broly, rialzare l'asticella, proiettando al cinema il nuovo film del franchise di Eichiro Oda, ovvero ONE PIECE: Stampede. Il nuovo lungometraggio, che si erge come un ambizioso progetto, godrà presto anche di un adattamento in romanzo.

Mentre la serie televisiva sta ultimando i preparativi in vista dell'esordio di Nagamine come regista per l'arco di Wanokuni, la produzione dietro il prossimo film legato al brand di ONE PIECE continua ininterrotto. Dopotutto, Stampede non è solo la pellicola con un ex membro della ciurma di Gol D. Roger come antagonista, ma anche il nuovo baluardo TOEI che porterà avanti il percorso tecnico e visivo già ammirato nell'ultimo film di DB Super. Abbiamo a che fare, come sottolineano le numerosi voci di corridoio a riguardo, con una produzione che non si risparmierà in un elevato comparto tecnico che, stando ai trailer, non vediamo già l'ora di ammirare.

In ogni caso, il 9 agosto non debutterà al cinema solo l'omonimo fim poc'anzi citato, ma anche il suo adattamento in romanzo, scritto nientemeno che da Tatsuya Hamazki, già scrittore per altri titoli di ONE PIECE e per I Cavalieri dello Zodiaco. Un altro progetto, quindi, che si sommerà all'elevato dispendio di risorse che lo studio sta affrontando per promuovere al migliore dei modi il prossimo lungometraggio della saga che, in ogni caso, troveremo anche nelle nostre sale grazie a Koch Media e alla collana Anime Factory. Nessuna notizia, invece, circa l'arrivo del romanzo nel nostro Paese, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero alcune novità in merito.

