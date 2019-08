ONE PIECE: Stampede, arriva il character trailer dedicato a Boa Hancock

Il film che celebrerà il ventesimo anniversario dell'anime di ONE PIECE sta per arrivare. Manca meno di una settimana ormai a ONE PIECE: Stampede, lungometraggio che vedrà la nuova avventura di Cappello di Paglia in cui sarà affrontato Douglas Bullet, ex membro della ciurma del Re dei Pirati Gol D. Roger.

Per l'occasione, la produzione ha deciso di far partire un conto alla rovescia sulla pagina ufficiale Twitter di ONE PIECE: Stampede, come fu già fatto per Dragon Ball Super: Broly a dicembre. Questo countdown viene giorno per giorno aggiornato tramite video e il primo ad essere mostrato è stata una clip con il character trailer di Boa Hancock.

L'imperatrice pirata tornerà, dopo tanto tempo, ad affiancare il capitano Rufy in questa nuova storia ambientata durante il Pirate Expo di Buena Festa. Nel video che potete vedere in calce, vediamo l'ingresso del personaggio, freddo e distaccato come la prima volta che apparì nell'anime di ONE PIECE tanti anni fa durante l'arco di Amazon Lily.

L'imperatrice pirata avrà un ruolo fondamentale nella lotta tra Rufy e Douglas Bullet e sarà uno dei personaggi che aiuteranno il protagonista a sconfiggere l'avversario. Siete pronti per questo nuovo lungometraggio di ONE PIECE? Il film arriverà nelle sale cinematografiche nipponiche il 9 agosto.