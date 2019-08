ONE PIECE: Stampede arriva nei cinema con due nuovi trailer

Col fuso orario, ormai già tanti giapponesi avranno visto la nuova avventura di Rufy al Pirate Expo e avranno potuto ammirare il suo scontro con Douglas Bullet, nuovo cattivo introdotto in ONE PIECE: Stampede. Sì, perché da oggi 9 agosto il film che celebra i venti anni dell'anime di ONE PIECE è arrivato nei cinema di tutto il Giappone.

Il conto alla rovescia per l'arrivo di ONE PIECE: Stampede è terminato oggi, con l'ultimo character trailer che potete vedere in calce dedicato a Rufy. Il protagonista si prepara a combattere, mostrando in quei pochi secondi di clip tutta la sua furia verso Bullet. Invece, l'ultimo mini trailer che la produzione ci ha regalato e che potete vedere nel tweet in calce, raggruppa questi sette personaggi, tutti appartenenti a organizzazioni diverse e con modi di fare anche agli antipodi.

Rob Lucci, Smoker, Sabo, Trafalgar Law, Boa Hancock, Buggy il Clown e Monkey D. Rufy sono i protagonisti indiscussi di ONE PIECE: Stampede. Questo inedito gruppo metterà a fondo tutte le proprie capacità per sconfiggere Douglas Bullet, pirata ex membro della ciurma del Re dei Pirati. Al Pirate Expo andrà in scena una guerra a tutto campo tra pirati di ogni genere, Marina Militare e Governo Mondiale, con diverse comparse che vedono anche le famose 11 Supernove.

Insomma, il film, come sottolineato da Oda, celebra davvero i venti anni di ONE PIECE riunendo tanti personaggi in modo particolare e riportandone in scena altri che non si vedevano da tantissimo tempo. L'appuntamento per ONE PIECE: Stampede in Italia è programmato per ottobre.