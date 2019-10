ONE PIECE: Stampede arriva nei cinema The Space con tanti premi

Sta per arrivare ONE PIECE: Stampede anche in Italia. Dopo due mesi di attesa l'ultimo lungometraggio della saga, un vero e proprio tributo all'opera di ONE PIECE a cui ha partecipato anche Eiichiro Oda, farà la sua apparizione nei cinema italiani, con un occhio in particolare verso i The Space Cinema che distribuiranno omaggi esclusivi.

ONE PIECE: Stampede arriverà il 24 ottobre ufficialmente, ma i The Space Cinema proietteranno l'anteprima per il pubblico il giorno lunedì 21. Non solo, perché in collaborazione con Anime Factory e Star Comics, acquistando il biglietto nei circuiti vendita The Space si riceveranno in omaggio o il booklet di ONE PIECE: Stampede preparato da Star Comics oppure il poster ufficiale esclusivo del film. I biglietti sono già acquistabili sia tramite il sito ufficiale che tramite l'app di The Space Cinema.

ONE PIECE: Stampede è il nuovo film preparato da Toei Animation per celebrare i 20 anni dell'anime di ONE PIECE. Rufy e la sua ciurma approderanno al Pirate Expo, una fiera pirata preparata da Buena Festa che però si trasformerà da un evento celebrativo a una battaglia senza quartiere. A fare le veci di antagonista è Douglas Bullet, ex membro della ciurma del Re dei Pirati Gol D. Roger, che sarà affrontato da un gruppo inedito di personaggi.

In Italia, la doppiatrice di Nami Emanuela Pacotto ha già invitato i fan al cinema mentre recentemente al cast si è unito anche Maurizio Merluzzo.