ONE PIECE: Stampede, arriva la fiammata dell'Armata Rivoluzionaria

Meno tre giorni all'arrivo nei cinema di tutto il Giappone di ONE PIECE: Stampede. Il lungometraggio dedicato ai venti anni dell'anime di ONE PIECE affronterà ai botteghini tanti titoli che stanno avendo successo, ultimo in ordine di tempo il nuovo lavoro di Makoto Shinkai, Weather Child: Weathering With You.

La Toei Animation sta programmando ogni giorno un nuovo character trailer che faccia da conto alla rovescia per l'arrivo nelle sale di ONE PIECE: Stampede. Dopo quelli dedicati a Boa Hancock, Buggy il Clown, Rob Lucci e Smoker, stavolta è il turno di uno dei membri più forti e in vista dell'Armata Rivoluzionaria: Sabo.

Il fratello adottivo di Rufy e Ace parteciperà al nuovo lungometraggio, tornando nella storia dopo gli eventi che l'hanno visto coinvolto nel Reverie di alcuni episodi fa. Sabo darà prova delle sue abilità sia corpo a corpo che col Frutto del Diavolo Mera Mera, ereditato spiritualmente da Ace. Ovviamente il personaggio non si esimerà dall'aiutare i protagonisti nella lotta con Douglas Bullet, antagonista principale della nuova pellicola.

ONE PIECE: Stampede vedrà l'arrivo di Rufy e della sua ciurma al Pirate Expo indetto da Buena Festa, dove incontrerà tantissimi personaggi vecchi e nuovi del mondo di ONE PIECE, ognuno proveniente anche da ambienti diametralmente opposti. Tutti insieme dovranno riuscire a sconfiggere la nuova minaccia proveniente direttamente dalla ciurma del Re dei Pirati Gol D. Roger.