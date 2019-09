ONE PIECE: Stampede, arriva il primo trailer del film in italiano!

Dopo aver sbalordito il pubblico giapponese e conquistato incassi sbalorditivi, ONE PIECE: Stampede si prepara a fare il suo debutto sul suolo italiano, mostrando al pubblico del Bel Paese il primo trailer interamente doppiato. L'appuntamento è fissato al prossimo mese!

Grazie ai colleghi e amici di Tuttosport, veniamo a conoscenza del primo teaser in italiano dell'ultima fatica della TOEI Animatoin, che presenta in pompa magna l'adattamento nostrano della pellicola più redditizia del franchise di ONE PIECE. Sul video in questione, a cui potete accedere tramite il link alla fonte, un narratore ci riassume brevemente la trama di OP: Stampede, annunciando l'incredibile e colossale Fiera dei Pirati come l'evento più atteso dell'anno.

Il nuovo film, infatti, debutterà presso le nostre sale a partire dal 24 ottobre, grazie ad Anime Factory, etichetta legata all'animazione giapponese dell'editore Koch Media. Il lungometraggio, inoltre, si erge come il progetto più rivoluzionario del franchise, con una corrente grafica del tutto nuova, simile a quella presentata nella saga di Wano. Non ci resta, quindi, che restare in attesa del film e delle rosee aspettative che lo riguardano, che sin dal suo debutto in madre patria, vociferano un progetto veramente ambizioso.

