ONE PIECE: Stampede arrivano nuove action figure per Rufy, Sabo, Bullet e altri personaggi

Manca un mese alle prime proiezioni di ONE PIECE: Stampede, lungometraggio che celebrerà i vent'anni dell'anime di ONE PIECE. La storia a cui ha collaborato anche Oda si presenta già variegata grazie ai tantissimi personaggi presenti, con alcuni che non compaiono da tanto tempo. Ora molti di questi hanno anche ricevuto delle action figure.

Dopo aver già mostrato dei modellini come Hancock e Crocodile, il film ONE PIECE: Stampede permette ai collezionisti fan di ONE PIECE di osservare ancora meglio come appariranno i personaggi nel nuovo lungometraggio della saga. Stavolta ci sono tante action figure svelate prodotte dalla Banpresto.

Alcune di queste, come quella di Crocodile, erano già state mostrate in passato, mentre quella di Rufy in posizione da combattimento era stata svelata unicamente come prototipo e quindi priva di colorazione. Nella galleria di immagini in calce possiamo vedere l'elenco completo di queste nuove statuette, raffiguranti Monkey D. Rufy, Douglas Bullet, Bugy il Clown, Trafalgar Law, Sabo, Smoker, Crocodile e Rob Lucci.

Un elenco molto lungo di personaggi, con tutti che faranno la loro apparizione in questo film che, visto il cast tra membri della Marina e Supernove, si preannuncia a dir poco epico. ONE PIECE: Stampede arriverà nei cinema giapponesi il 9 agosto.