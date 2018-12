ONE PIECE: STAMPEDE arriverà nei cinema italiani grazie ad Anime Factory?

ONE PIECE: STAMPEDE, il quattordicesimo lungometraggio animato dedicato all'epopea piratesca di Eiichiro Oda, ha letteralmente galvanizzato l'attenzione su di sé con un solo teaser trailer. La nuova pellicola animata è attesa per il 9 Agosto 2019 in Giappone, ma Anime Factory, con un post su Facebook, si è raccomandata di restare sintonizzati...

Anime Factory, la divisione Koch Media che si occupa della distribuzione delle produzioni anime provenienti dal Sol Levante, si è raccomandata con i fan di restare sintonizzati sullo loro pagina Facebook per non perdere interessanti novità inerenti ONE PIECE: STAMPEDE, il quattordicesimo film d'animazione che festeggerà i vent'anni dell'anime di ONE PIECE.

STAMPEDE è stato annunciato ufficialmente lo scorso martedì, e il breve teaser trailer rilasciato ha subito generato entusiasmo nei fan dell'opera, anche grazie ai minuti finali del video e al teaser poster rilasciato pochi minuti dopo. Il motivo? L'enorme ammassato di rottami che si staglia alle spalle del Cappello di Rufy che vola libero nel vento.

Le speculazioni sulla possibile trama del film abbondano, così come le domande su un possibile coinvolgimento di Oda. Per ora, nulla di ufficiale è stato ancora detto, ma il film è atteso per agosto 2019 in Giappone, e il post di Anime Factory, che potete trovare in calce alla notizia, pare suggerire che potremmo vedere il lungometraggio nelle sale Italiane non molto tempo dopo.

Grazie ad Anime Factory, Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema italiani il prossimo 28 febbraio, dopo soli due mesi dalla release giapponese, e lo stesso potrebbe accadere con ONE PIECE: STAMPEDE.

Non ci resta che incrociare le dita, dunque, e sperare di dover dire nuovamente grazie.