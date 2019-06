ONE PIECE: Stampede, Buggy il Clown si mostra in nuove immagini

ONE PIECE: Stampede debutterà tra meno di due mesi nei cinema di tutto il Giappone e potrebbe arrivare entro breve tempo anche sul mercato italiano. Nel nuovo lungometraggio che celebra i venti anni dell'anime del mondo piratesco faranno il loro ritorno tantissimi personaggi, tra cui le Supernove e alcuni membri della flotta dei sette, come Buggy.

Dopo aver svelato il character design delle 11 Supernove, ONE PIECE: Stampede si mostra con altre immagini, stavolta raffigurando uno dei primi personaggi apparsi in ONE PIECE: Buggy il Clown. Il nuovo membro della Flotta dei Sette tornerà nel lungometraggio con un design tutto nuovo rispetto a quello visto ultimamente nell'anime e nel manga di Eiichiro Oda.

Come potete vedere dal tweet in calce, invece del grosso mantello rosso che faceva apparire Buggy enorme, stavolta il clown avrà una normale divisa da capitano arancione, con sotto un largo pantalone con bretelle e una canottiera bianca. Infine, avrà il solito cappello in testa, colorato di nero e con un teschio. Vi piace questa nuova versione di Buggy che rivedremo, dopo tanto tempo, in ONE PIECE: Stampede?

La pellicola debutterà nelle sale del Sol Levante il 9 agosto e vedrà la ciurma di Cappello di Paglia affrontare il temibile Douglas Bullet.