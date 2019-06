ONE PIECE: Stampede, chi è Douglas, il villain del film?

La campagna promozionale per il nuovo film del franchise di punta di casa Weekly Shonen Jump, firmato ONE PIECE: Stampede, sta accendendo i motori in vista del debutto cinematografico nelle sale nipponiche previsto il 6 agosto, fornendo maggiori informazioni sui personaggi principali del nuovo lungometraggio animato.

Avrete sicuramente già letto in altre nostre precedenti notizie le prime informazioni sui personaggi di OP: Stampede che prenderanno parte a questa nuova avventura rocambolesca dei Pirati di Cappello di Paglia. Ma le notizie del progetto animato stanno iniziando ad acquisire una sempre maggiore prepotenza, continuando a riempire le pagine della rete con nuovi tasselli da aggiungersi a una trama delineata ma ancora molto misteriosa, che concentrerà la narrazione dietro la temibile figura di Douglas, ex Pirata di Gol D. Roger.

Ma chi è veramente questo personaggio di cui abbiamo tanto parlato ma poco discusso? Come avete letto poc'anzi, egli non è altro che un membro facente parte della ciurma del Re dei Pirati, un ex membro della Marina che a seguito di un certo incidente fu coinvolto, all'onerosa età di 24 anni, tra le braccia di Roger che iniziò a stimare fino alla follia. Una volta deciso di uscire dall'equipaggio del famoso Pirata venne alla fine catturato dal Governo Mondiale che lo imprigionò tra le segrete del sesto livello di Impel Down, da cui riuscì a fuggire per cause sconosciute. A seguito del suo ritorno in libertà, diverso tempo dopo, si collocano gli eventi del film, che parlano di un uomo in grado di assorbire le armi circostanti, seppur non è chiaro in che contesto e in che modo esso avvenga. Dunque, siamo di fronte a un personaggio misterioso che ci auguriamo fornisca interessanti sviluppi su Gol D. Roger, il personaggio più criptico e curioso dell'intera opera.

Non possiamo, per concludere questo breve articolo, invitarvi a recuperare il nostro speciale su ONE PIECE: Stampede, la pellicola che pare ereditare la staffetta rivoluzionaria già iniziata con la proiezione di Dragon Ball Super: Broly.