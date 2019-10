ONE PIECE: Stampede, chi non è in pari con la serie può vedere il film senza spoiler!

Il terrore di andare al cinema e guardare un film che riprende la trama in corso d'opera è una paura legittima e comprensibile. Ma nel caso di ONE PIECE: Stampede, è possibile andare al cinema e godersi la pellicola senza dover temere gli spoiler? Chiariamo per voi i punti da tenere a mente prima di recarvi in sala!

A partire da domani, con l'incredibile risultato di appena due mesi dalla proiezione nipponica, ONE PIECE: Stampede farà il suo debutto in Italia. C'è molta attesa tra i fan per l'ultima fatica cinematografica di Eichiro Oda e TOEI Animation, merito soprattutto del comparto grafico presente sin dal trailer d'apertura.

Tuttavia, è lecito per gli appassionati di ONE PIECE, che non sono ancora in pari con una serie tanto longeva, domandarsi se è possibile recarsi al cinema senza lasciarsi schiacciare dal peso degli spoiler. Evitando di girarci intorno, è ovviamente possibile godersi il film senza alcuna paura, purché teniate in mente tre semplici ma importanti considerazioni:

ONE PIECE ha, recentemente, presentato le nuove taglie della ciurma di Cappello di Paglia , con la ricompensa per la cattura (o l'uccisione) di Rufy fissata a 1.500.000.000 di Berry;

ha, recentemente, presentato le , con la ricompensa per la cattura (o l'uccisione) di Rufy fissata a 1.500.000.000 di Berry; Con la fine della saga di Dressrosa , Rufy viene ora chiamato il 5° Imperatore;

, Rufy viene ora chiamato il 5° Imperatore; Ricordiamo, infine, che Fujitora è il nuovo Ammiraglio al posto di Aokiji a seguito del confronto con Akainu, dove quest'ultimo ha preso il posto di Sengoku come Grandammiraglio;

Chiariti questi tre semplici ma fondamentali punti, non avete più niente da temere circa gli spoiler del capolavoro di Eichiro Oda e non vi resta che recarvi al cinema a godervi l'ultimo lungometraggio legato al franchise in italiano.