ONE PIECE: Stampede, confermato il doppiatore italiano di Usopp

Pochi giorni fa Anime Factory ha confermato i doppiatori di Zoro e Brook, due dei pirati della Ciurma di Cappello di Paglia. Oggi, senza troppe sorprese, è stato ufficializzato anche il ritorno di Luca Bottale, storica voce del pirata Usopp pronto a tornare per ONE PIECE: Stampede.

Come anticipatovi più volte, il nuovo film dedicato a Rufy & Co. sbarcherà in Italia il 24 ottobre 2019, circa due mesi e mezzo dopo il suo debutto giapponese. Koch Media, l'azienda che si occuperà della distribuzione nei cinema italiani, ha confermato che il lavoro di doppiaggio si è concluso verso la fine di settembre.

In terra nipponica, ONE PIECE: Stampede ha superato i 5 miliardi di yen di incasso, una cifra stratosferica che gli ha permesso di piazzarsi alle spalle del solo Weathering With You, ultimo capolavoro del maestro Makoto Shinkai. Con la distribuzione della pellicola all'estero comunque, programmata per gli ultimi mesi di questo 2019 e i primi del 2020, sembra scontato che il film riesca per lo meno a superare ONE PIECE: FIlm Z, il lungometraggio più prolifico della saga.

