ONE PIECE: Stampede continua a tenere saldo il primo posto in Giappone

Oggi è il sesto giorno di programmazione per ONE PIECE: Stampede, lungometraggio arrivato nelle sale giapponesi il 9 agosto scorso. Il nuovo film tratto dall'opera di Eiichiro Oda è il riassunto di tutto ciò che è accaduto nella serie negli scorsi venti anni, inserendo una grandissima quantità di personaggi apparsi finora.

Le recensioni positive per ONE PIECE: Stampede hanno sicuramente attirato gli spettatori che altrimenti non avrebbero dato una chance al film della Toei. Grazie a questo, il quattordicesimo lungometraggio di ONE PIECE si piazza nuovamente al primo posto, stavolta nella classifica dei film che hanno incassato di più nello scorso fine settimana.

ONE PIECE: Stampede ha venduto 1.254.372 biglietti tra venerdì e lunedì, guadagnando nei suoi primi quattro giorni l'8,4% in più di ONE PIECE Gold. Gli ultimi aggiornamenti del botteghino giapponese danno invece il film al terzo posto nella giornata di ieri martedì 13 agosto, superato da il Re Leone e Weathering With You. In questa giornata, ONE PIECE: Stampede ha guadagnato 315.000.000 di yen, ovvero circa 2,5 milioni di euro, portando il suo incasso totale a 1.960.000.000 di yen. Secondo le stime, ONE PIECE: Stampede riuscirà a toccare i 5 miliardi di yen di guadagni complessivi.

Il film tratto dall'universo pirata di Eiichiro Oda arriverà in Italia il prossimo ottobre.