ONE PIECE: Stampede, diffuse in rete due nuove clip promozionali

Mancano ormai solo 6 giorni al doloroso debutto di ONE PIECE: Stampede, con una produzione che ha costretto al team i salti mortali per concludere in tempo la produzione della pellicola animata. Ma mentre la proiezione è sempre più vicina, continuano a emergere clip promozionali sull'iconico film.

C'è una grande attesa per questo lungometraggio, non tanto perché oltre l'80% dei personaggi principali di ONE PIECE sarà presente nel film, ma soprattutto perché TOEI Animation ha investito moltissime energie per rendere la pellicola un vero spettacolo visivo. Infatti, le prime impressioni di chi ha avuto l'occasione di ammirare l'anteprima non appena conclusa la produzione, appena pochi giorni fa, è rimasto parecchio perplesso dalla trama, di certo lontana dall'essere originale, ma allo stesso tempo stupita dal comparto tecnico e artistico su cui l'anime fa totalmente all-in.

E dalle immagini che continuiamo a vedere da mesi a questa parte, più le stesse clip che oggi tenevamo a mostrarvi in fondo alla notizia, abbiamo avuto modo di assaggiare con più forza la maniacale cura del team nel dedicare all'aspetto visivo grandi risorse, ancor più consistenti di quelle già assaporate con l'arco di Wano. Tuttavia, le aspettative sono veramente consistenti, in quanto in un modo o nell'altro il franchise è in costante necessità di aggiornarsi, di modernizzare il proprio brand da un invecchiamento che prima o poi colpisce chiunque. E TOEI Animation sta facendo i salti mortali per restare a galla in questo oceano di primati e incassi stellari, di cui ancora ne detiene lo scettro assoluto.

Non ci resta che rimandarvi alle nuove scene, invitandovi a lasciare tra i commenti le vostre impressioni sul film animato che debutterà presto anche in Italia.