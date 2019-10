ONE PIECE: Stampede, il doppiatore italiano di Rufy manda un messaggio ai fan!

Sono passate più di due settimane dalla conclusione del doppiaggio italiano di ONE PIECE: Stampede, l'ultimo film di Eiichiro Oda dedicato alle avventure di Rufy & Co. Secondo quanto mostrato nell'ultimo trailer, il doppiaggio nostrano dovrebbe essere abbastanza fedele a quello originale, notizia che ha reso felici tutti i più grandi appassionati.

In vista dell'ormai imminente debutto del film comunque, atteso per il 24 ottobre 2019, ha parlato il celebre doppiatore di Rufy Renato Novara. Nei 30 secondi di video condivisi da Koch Media e disponibili in cima all'articolo, è stato mostrato anche qualche spezzone tratto dalle fasi di registrazione in studio.

In Giappone, ONE PIECE: Stampede ha recentemente superato i 5 miliardi di yen di incasso, una cifra stratosferica che gli ha permesso di piazzarsi alle spalle del solo ONE PIECE: FIlm Z, il lungometraggio più prolifico della saga. Con la distribuzione della pellicola all'estero però, programmata per gli ultimi mesi di questo 2019 e i primi del 2020, sembra ormai scontato il raggiungimento del gradino più alto del podio.

E voi cosa ne pensate? Vi gusterete questo capolavoro al cinema o aspetterete l'edizione home video? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di più informazioni sul cast di doppiatori, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.