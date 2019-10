ONE PIECE: Stampede, la doppiatrice italiana di Nami invita i fan al cinema!

Poche settimane fa Anime Factory confermò ufficialmente la conclusione dell'adattamento italiano di ONE PIECE: Stampede, il nuovo film del maestro Eiichiro Oda distribuito in Giappone nel mese di agosto. Oggi, per celebrare l'imminente debutto italiano programmato per il 24 ottobre, ha parlato un'ambasciatrice d'eccezione: Emanuela Pacotto.

La storica doppiatrice di Nami ha invitato i fan al cinema tramite il video disponibile in calce, similarmente a quanto fatto dal suo collega Renato Novara. Nei 50 secondi di video condivisi dal brand di Koch Media sono stati mostrati alcuni spezzoni tratti dalle fasi di doppiaggio in studio, in cui è possibile ammirare tutta la raggiante energia della talentuosa attrice italiana.

In terra nipponica ONE PIECE: Stampede è riuscito a superare i 5,5 miliardi di yen, piazzandosi alle spalle del solo Weathering With You. Nonostante il film di Makoto Shinkai continui a rimanere irraggiungibile, il capolavoro di Oda è comunque riuscito a far registrare diversi record di incassi, riuscendo a conquistare il titolo di seconda pellicola più redditizia dedicata alla saga. Nei prossimi mesi, a scanso di equivoci, il film dovrebbe prendersi il gradino più alto del podio superando ONE PIECE: Film Z.

E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere questo capolavoto al cinema o aspetterete la versione sottotitolata? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!